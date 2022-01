Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Unklares Feuer in Gebäude

Lügde (ots)

Samstag, 22.01.2022, 19:57 Uhr, Pyrmonter Straße, Lügde. Die Einheit Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Feuer 3: Unklares Feuer in Gebäude" in die Pyrmonter Straße alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es zu einem Brand in einer Warenannahme eines leer stehenden Supermarktes kam. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer unter Atemschutz mittels Kleinlöschgerät ab. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

