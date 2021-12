Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Ein Nikolausgeschenk für Euskirchen

Bild-Infos

Download

Lügde (ots)

Der Förderverein der Feuerwehr Lügde überweist 20.584 Euro im Rahmen der Spendenkampagne "Lippe hilft - der Westen steht zusammen!" nach Euskirchen. Mit dem Geld soll direkt die dortige Feuerwehr unterstützt werden. Die Initiatoren um Feuerwehrchef Michael Schoppmeier und Bürgermeister Torben Blome sind überwältigt über die große Spendenbereitschaft der Menschen aus Lügde und der Region. Trotz der sich aktuell zuspitzenden Corona-Lage sind die Bilder vom vergangenen Sommer noch immer präsent. Sturmtief "Bernd" sorgte für eine Jahrhundertkatastrophe in den betroffenen Regionen, insbesondere im Raum Euskirchen - Anmerkung: zusätzlich zu Corona. Und so kommt auch die Verbindung nach Lügde zustande, denn die Einsatzkräfte aus Lippe wurden genau dort im Rahmen der überörtlichen Hilfe mit der Bezirkseinheit OWL direkt nach den Starkregenereignissen eingesetzt. Es schlossen sich Einsätze von PSU-Teams (Psychosoziale Unterstützung) an und auch die ersten Hilfen der Bevölkerung wurden organisiert. Ganze LKW-Kolonnen aus dem äußersten Osten von NRW machten sich mit Sach- und Hilfsgütern in die betroffenen Regionen in den Westen auf. Das ganze Jahr über war man in Lügde weiter aktiv und hat Geld im Rahmen der Hilfskampagne gesammelt und das Echo war gewaltig. In vielen Geschäften wurden rote Sparschweine aufgestellt, Pressearbeit erfolgte, Spendenaufrufe, Aktionen von Unternehmen, sogar ein Benefizkonzert mit dem Motto "Wir für EU(CH)SKIRCHEN" hat stattgefunden und die Lügder Kampagne brachte so innerhalb der vergangenen Monate rund 20.500 EUR an Spenden zusammen. Der Bürgermeister von Euskirchen, Sacha Reichelt, ist überaus erfreut und zugleich sprachlos über die unverhoffte Unterstützung aus Lippe: "Dass die Stadt Lügde neben den Feuerwehreinsatzkräften vor Ort auch noch eine Spendenaktion initiiert hat, dafür fehlen mir die Worte, denn ein einfaches Danke reicht hier eigentlich nicht aus." Für die Feuerwehr Lügde war es aber im wahrsten Sinne des Wortes eine Ehrensache "Ich denke wir werden die Bilder noch sehr lange in unseren Köpfen behalten. Umso stolzer sind wir auf unsere Einheit und auf die Lügder, das sie Zusammenhalt und Solidarität bewiesen haben", so der Leiter der Feuerwehr Lügde, Michael Schoppmeier. Die Spendensumme wurde pünktlich zum Nikolaustag an die Euskirchener Feuerwehr überwiesen. "Ich bin wirklich beeindruckt, dass wir als vermeintlich sparsame Lipper ein so großartiges Engagement in der Not gezeigt haben, ein starkes Bekenntnis des Zusammenhalts. Unsere Gesellschaft funktioniert und wir können so sicherlich einen bescheidenen Beitrag zur Unterstützung leisten. Die Feuerwehr Euskirchen wird ganz bestimmt gute Verwendung für das Geld finden, zumal auch Einsatzkräfte selbst unter der Flut gelitten haben. Der Wiederaufbau bleibt aber eine Generationenaufgabe für die Menschen in Euskirchen", so Torben Blome, Bürgermeister der Stadt Lügde.

Bildrechte: Stadt Lügde (v.l.n.r. Maik Paskarbeit, stellv. Leiter der Feuerwehr, Michael Schoppmeier, Leiter der Feuerwehr, Torben Blome, Bürgermeister, Marco Gröne, stellv. Leiter der Feuerwehr)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell