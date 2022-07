LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Rudolstadt (ots) - Im Zeitraum vom 11.07.2022, 15:00 Uhr, bis zum 12.07.2022, 09:00 Uhr, ereignete sich in Rudolstadt, Am Gatter, ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Eigentümer hatte seinen weißen Pkw Hyundai in diesem Zeitraum an o.g. Örtlichkeit geparkt. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken stieß ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer - der Spurenlage zufolge - mit der ...

