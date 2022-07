LPI-SLF: Brandfall

Sonneberg (ots) - In der Nacht zu Samstag entwendeten Unbekannte eine Musikanlage aus einer offenen Gartenhütte in der Coburger Allee in Sonneberg. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675/8750 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de ...

