Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall, Bundesstraße gesperrt

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Am Montag (06.12.2021), gegen 18:05 Uhr, befuhren der 51-jährige Fahrer eines Lkw Scania mit Anhänger und der 85-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die Bundesstraße 175 von Frießnitz in Richtung Großebersdorf. Der Pkw-Fahrer überholte den Lkw mit Anhänger. Dabei missachtete er die Sperrlinie und einen entgegenkommenden Pkw Opel. Der Pkw Mercedes streifte die beiden anderen Kraftfahrzeuge. Durch den Unfall entstanden Sachschäden an allen Fahrzeugen, die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme und Bergung der Kfz bis gegen 20:55 Uhr gesperrt.

