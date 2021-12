Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schranke und Pkw beschädigt

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter hielten sich am gestrigen Nikolaustag (06.12.2021) in einem Parkhaus in der Ernst-Weber-Straße auf. Gegen 16:40 Uhr beschädigten diese die Schranke an der Ausfahrt sowie ein dort abgestelltes Fahrzeug des Wachschutzes. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten vor Ort mehrere Jugendlich/Kinder fest. Inwiefern diese für die Sachbeschädigung verantwortlich waren, ist Gegenstand der diesbezüglich eingeleiteten Ermittlungen. (RK)

