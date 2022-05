Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Farbe an den Händen

Bocholt (ots)

Am späten Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 22.45 Uhr auf der Pollstiege einen 33-jährigen Mann, der augenscheinlich Farbschmierereien an einem Stromkasten anbrachte. In seiner Jackentasche fanden die Beamten zwei Permanentmarker (Stifte) und an den Händen hatte der Mann frische grüne und graue Farbanhaftungen. Frische grüne Schriftzüge fanden die Beamten auch an dem städtischen Stromkasten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann aus Borken ein.

