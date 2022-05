Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kellereinbrüche

Bocholt (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 14.00 Uhr bis Freitag, 09.00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses am Theodor-Heuss-Ring ein. Die Täter hebelten die Tür auf und entwendeten einen Pedelec-Akku. In der Zeit von Donnerstag, 00.00 bis Samstag, 11.30 Uhr hebelten Unbekannte eine Tür zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses am Europaplatz auf. Neben diversen Kleidungsstücken entwendeten die Täter eine Bohrmaschine, einen Bohrschrauber sowie einen Staubsauger. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

