Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - 18-Jährige schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Bauernschaft Hundewick erlitt eine 18-jährige Autofahrerin aus Stadtlohn schwere Verletzungen. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Stadtlohn befuhr mit einem Klein-Lkw (Dodge RAM) den Wirtschaftsweg "Hundewick" in Richtung Südlohn. An der Kreuzung der Wirtschaftswege Hundewick/Hundewick stieß er mit dem Fahrzeug (Kia Picanto) der 18-Jährigen zusammen. Sie hatte die bevorrechtigte Straße aus der Wohnsiedlung Hundewick kommend in Richtung L 572 befahren. Die 8-jährige Beifahrerin des 41-Jährigen wurde mit leichten Verletzungen in ein Ahauser Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 18-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Enschede. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 6.000 Euro geschätzt.

