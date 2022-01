Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: weißen X5 entwendet + Nach PKW-Diebstahl - gestohlenen S8 aufgefunden + Einbruch in Friedensstraße + Über BMW gelaufen + Dixi-Klo demoliert + Diebe stehlen Schmuck und Bargeld

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 14.01.2022

Büdingen: weißen X5 entwendet

Autodiebe haben in der Nacht auf Freitag in Düdelsheim einen weißen BMW X5 gestohlen. Der SUV mit einem Zeitwert von etwa 40.000 Euro war gegen 18.30 Uhr am gestrigen Donnerstag vor einem Wohnhaus in der Finndörfer Straße abgestellt worden. Am Freitagmorgen stellten die Eigentümer gegen 6.30 Uhr dann den Diebstahl fest. Die Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und fragt:

- Wer hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Ortsteil Düdelsheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? - Wo ist das Fahrzeug nach der Tat aufgefallen? - Wer kann Angaben zum Verbleib des genannten Wagens machen?

Ortenberg: Nach PKW-Diebstahl - gestohlenen S8 aufgefunden

Wie die Polizei bereits mitteilte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5120330) war in der Nacht zu Donnerstag in Ortenberg ein hochmotorisierter Audi gestohlen worden.

Aufmerksame Spaziergänger bemerkten die Limousine am Donnerstagnachmittag auf einem Feldweg entlang des Waldrandes zwischen Wippenbach und Bobenhausen. Sie verständigten die Polizei. Offenbar hatten sich die Diebe dort festgefahren und den entwendeten PKW schließlich mit laufendem Motor zurückgelassen.

Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Einbruch in Friedensstraße

Zum Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr in der Bad Vilbeler Friedensstraße.

Im Tatzeitraum drangen der oder die Täter gewaltsam über eine Terrassentür in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchte man die Wohnräume nach Brauchbarem. Mit Schmuck und Bargeld in einem Wert von mehr als 1.000 Euro flüchteten die Einbrecher anschließend.

Die Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet unter 06031/6010 um Hinweise möglicher Zeugen. Wem waren vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Friedensstraße aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wem sind die Täter bei der anschließenden Flucht möglicherweise begegnet?

Friedberg: Über BMW gelaufen

Mehrere Tausend Euro Sachschaden an einem in der Kettelerstraße parkenden, schwarzen BMW verursachte ein Unbekannter zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Donnerstagnachmittag (17 Uhr), augenscheinlich, indem er oder sie mit Schuhen über den PKW lief. Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Dixi-Klo demoliert

Das zur öffentlichen Nutzung im Bad Nauheimer Goldsteinpark aufgestellte Toilettenhäuschen haben bislang Unbekannte mit brachialer Gewalt aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Nach aktuellen Erkenntnissen ereignete sich die Tat bereits zwischen 1.1. und 2.1.22. Die Polizei in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Diebe stehlen Schmuck und Bargeld

Zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr und Donnerstag, 12.30 Uhr sind Diebe in ein Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße eingedrungen. Aus der dortigen Erdgeschosswohnung entwendeten sie neben Schmuck auch einen niedrigen, vierstelligen Bargeldbetrag. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Tobias Kremp

Pressesprecher

