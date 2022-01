Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Fahrradsicherstellungen - Polizei sucht Eigentümer

Friedberg (ots)

Karben / Friedberg : Nach Fahrradsicherstellungen - Polizei sucht Eigentümer

Karben: Nachdem ein Fahrraddieb in der vergangenen Woche in Groß-Karben ein auffällig hellgrünes Mountainbike von Cube gestohlen- und am Tatort ein anderes Zweirad hinterlassen hatte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5114538) sucht die Polizei Bad Vilbel nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer des schwarzen Trekkingrads von Giant, Modell "Terrago" . Dieser wird gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Bereits zu Beginn des neuen Jahres haben Finderein scheinbar herrenloses Mountainbike von Cube bei der Polizeistation in Friedberg abgegeben. Bei dem auffallend hellgrünen Cube Aim handelt es sich offenbar NICHT um das in Karben gestohlene Modell! Auch hier sollen sich die Eigentümer bei der Polizei (in Friedberg) melden, Tel. 06031/6010.

Fotos der sichergestellten Fahrräder sind der Meldung beigefügt.

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell