POL-OS: Melle: Pedelecfahrer nach Überholvorgang gestürzt - Polizei sucht hupenden Unfallverursacher mit schwarzem Kleinwagen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen um 06.25 Uhr war ein junger Mann mit seinem Pedelec auf dem "Markenweg" in Fahrtrichtung "Herforder Straße" unterwegs. In gleicher Richtung fuhr zu diesem Zeitpunkt auch ein unbekannter Autofahrer mit seinem dunklen Kleinwagen. Dieser überholte den 18-Jährigen und hupte, als sich das Fahrzeug direkt neben dem Rad befand. Dadurch erschrak der Mann aus Melle, kam mit seinem Rad zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht nun den Fahrer des schwarzen Kleinwagens. Hinweise nimmt die Polizei Melle unter 05422/920600 entgegen.

