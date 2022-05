Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden (05.05.2022)

Singen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist es im Kreuzungsbereich der Fittingstraße und der Ostendstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden ist. Eine 39-Jährige war mit einem Ford Kuga auf der Ostendstraße in Richtung Fittingstraße unterwegs. Die Frau bog an der Kreuzung nach links in die Fittingstraße ab. Hier prallte die Autofahrerin mit einem Ford eines 18-Jährigen zusammen, der auf der Fittingstraße in Richtung Bahnunterführung unterwegs war. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens am Ford Kuga auf rund 10.000 Euro und am Ford Ka auf ungefähr 5.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den unfallbeschädigten Ford.

