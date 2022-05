Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Autofahrer geraten aneinander - Polizei sucht Zeugen (05.05.2022)

Konstanz (ots)

Zwei Autofahrer sind am Donnerstagmittag auf der Reichenstraße in stadtauswärtige Richtung wegen einer Uneinigkeit über eine Verkehrssituation so heftig aneinandergeraten, dass die Polizei gerufen werden musste. Auf Höhe einer Bushaltestelle bei einem Lebensmittelgeschäft hielt gegen 13.30 Uhr ein Linienbus an, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Ein dahinterfahrender 48-Jähriger wollte mit seinem blauen Porsche Macan vorbeifahren. Hierbei kam es zu einem Konflikt mit einem auf dem linken Fahrstreifen herannahenden 57-Jährigen. Aufgrund einer anschließenden Beleidigung des 57-jährigen Jaguar Fahrers aus dem Wagen heraus wollte der 48-Jährige diesen an der nächsten Ampel zur Rede stellen. An der Ampel auf Höhe der AGIP-Tankstelle hielt der Porsche-Fahrer deshalb seinen Wagen an, stieg aus und ging in Richtung Fahrertür des grauen Jaguars. Der 57-Jährige soll nun ausgeschert und auf den Porschefahrer zugefahren sein. Die Polizei musste einschreiten und die Gemüter beruhigen. Für die Aufklärung des Sachverhaltes werden nun Zeugen gesucht. Personen, die Beobachtungen zur Verkehrssituation oder dem anschließenden Vorfall gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

