POL-MG: Wieder Trickbetrug per Whatsapp

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben am Samstag, 13. August, einen 30-jährigen Mann im Bereich des Hauptbahnhofs angegriffen und leicht verletzt. Am Montag, 16. August, meldete sich der 30-Jährige bei der Polizei und gab an, dass er am Samstagmorgen um 5.06 Uhr mit dem Zug am Hauptbahnhof Mönchengladbach angekommen sei. Anschließend habe er den Bahnhof durch den Gang in Richtung Platz der Republik verlassen ...

