POL-ANK: Jugendlicher schießt mit Luftgewehr in Groß Jasedow auf Passanten

Pasewalk (ots) - Der am Sonntag, den 15.05.2022, entwichene Gefangene, der durch ein Toilettenfenster in der Psychiatrie des Ameos Klinikum Ueckermünde geflohen war, konnte durch Kräfte des Polizeihauptrevieres Pasewalk am Abend des 19.05.2022 gestellt werden. Der 43-Jährige, der mit Haftbefehl gesucht wurde, konnte nach einem anonymen Bürgerhinweis in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Pasewalk angetroffen ...

