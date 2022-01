Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter versucht Tankstelle in Oberricklingen auszurauben und flüchtet

Hannover (ots)

In der Nacht zu Montag, 31.01.2022, hat eine vermummte unbekannte Person versucht Bargeld von einer Tankstellenkassiererin in Oberricklingen zu erpressen. Dazu richtete er eine augenscheinliche Schusswaffe auf sie. Als die Frau ihre Kollegin rief, flüchtete der Täter sofort. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei betrat gegen 2:30 Uhr ein unbekannter Vermummter eine Tankstelle an der Göttinger Chaussee in Oberricklingen. Dieser ging zum Kassenbereich und forderte Bargeld von der 41-jährigen Kassiererin. Dazu richtete der Täter eine augenscheinlich schwarze Schusswaffe auf die Frau. Als diese laut nach ihrer Kollegin im Büro der Tankstelle rief, flüchtete der Vermummte ohne Beute aus der Tankstelle und von dort in unbekannte Richtung.

Die Kassiererin beschrieb den Täter als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, sehr schlank und ca. 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einem blauen Tuch im Gesicht.

Gegen den Unbekannten wird nun wegen des Versuchs der schweren räuberischen Erpressung ermittelt. Personen, die Angaben zum Täter oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegengenommen. /desch, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell