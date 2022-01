Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Taxifahrer in Empelde von zwei Männern mit Schusswaffe ausgeraubt

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 28.01.2022, haben sich zwei unbekannte Männer von einem Taxifahrer in Empelde befördern lassen und ihn anschließend ausgeraubt. Die beiden Täter bedrohten den Fahrer mit vorgehaltener Schusswaffe. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei stiegen am Freitagabend zwei unbekannte Männer am Bahnhof Empelde in das Taxi eines 27-Jährigen, um sich zur Häkenstraße in Empelde fahren zu lassen. Dort angekommen, wollte der Fahrer die Männer gegen 20:35 Uhr abkassieren als ihm von einem der hinter ihm Sitzenden eine augenscheinliche Schusswaffe an den Kopf gehalten wurde. Der Täter forderte Bargeld vom 27-Jährigen, welches ihm, in Höhe von 250 Euro, auch ausgehändigt wurde. Daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß über den örtlichen Friedhof in Richtung Ronnenberg. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Taxifahrer beschrieb die Männer als zwischen 18 und 21 Jahre alt, mit dunklem Teint und ohne Bart. Beide trugen dunkle Sportbekleidung und dunkle Schuhe. Einer der mutmaßlichen Täter trug eine schwarz-weiße Mütze, der andere, mit der Schusswaffe, eine rot-schwarze Wollmütze.

Gegen die beiden Unbekannten wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Personen, die Angaben zu den mutmaßlichen Tätern oder dem Tathergang machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegengenommen. desch, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell