Polizeidirektion Hannover

POL-H: Taxi und Pedelec stoßen zusammen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einer Kollision von einem Taxi und einem Pedelec im hannoverschen Stadtteil Vahrenwald ist am Donnerstag, 27.01.2022, ein 52 Jahre alter Fahrer des Elektrorads schwer verletzt worden. Da die Schilderungen des Unfallgeschehens der beiden Beteiligten widersprüchlich sind, sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 55-jähriger Fahrer eines Taxis gegen 19:55 Uhr auf der Rotermundstraße unterwegs. Er bog nach rechts in die Vahrenwalder Straße (Fahrtrichtung Dragonerstraße) ein. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 52 Jahre alten Pedelecfahrer. Dieser war zuvor mit seinem Elektrorad auf dem rechten Radweg der Vahrenwalder Straße vom Niedersachsenring kommend in Richtung der Dragonerstraße unterwegs. Aus Sicht des Taxifahrers kam er von links. Bei der Kollision wurde der 52-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Befragung der beiden Beteiligten wirft aber Fragen zum Unfallgeschehen auf. So gibt der Pedelecfahrer an, beim Überqueren der Radfurt von der Front des Taxis erfasst worden zu sein. Der Aussage des Taxi-Fahrers nach prallte der Pedelecfahrer mit seinem Elektrokrad im Bereich der Radfurt gegen das Heck des Autos. Dabei soll der Pedelecfahrer nach rechts zu Fall gekommen sein und sich verletzt haben. Die Spurenlage vor Ort konnte keine der beiden Versionen eindeutig bestätigen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell