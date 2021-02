Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Schnellrestaurant +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 2:15 Uhr bis 2:25 Uhr in die Räumlichkeiten eines Schnellrestaurants am Hasporter Damm einzubrechen.

Als sie sich an einem Fenster zu schaffen machten, wurde die Alarmanlage des Restaurants ausgelöst, so dass die Täter die Flucht ergriffen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Niedersachsendamms beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

