POL-H: Ricklingen: 41-Jähriger hantiert mit Schreckschusswaffe in Stadtbahn

Am Freitag, 28.01.2022, haben Fahrgäste einer Stadtbahn der Polizei gemeldet, dass ein Mann in der Bahn eine Schusswaffe durchgeladen hatte. Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest und beschlagnahmten eine Schreckschusswaffe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand der 41-Jährige sich in der Stadtbahn der Linie 7 in Richtung Wettbergen. Während der Fahrt nahm er eine Pistole aus seiner Umhängetasche und lud diese klar ersichtlich für alle anderen Fahrgäste durch. An der Haltestelle "Hannover-Beekestraße" verließ er die Bahn. Aufgrund der von den Zeugen abgegebenen Beschreibung des Mannes stellten die Einsatzkräfte diesen in der Nähe des Henckelweges fest und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie eine Schreckschusswaffe und dazu gehörige Munition sowie Betäubungsmittel. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten die Waffe, die Drogen und das Smartphone des 41-Jährigen. Des Weiteren durchsuchten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover die Wohnung des Mannes an der Plüschowstraße, wobei sie weitere Betäubungsmittel auffanden. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte ihn mit zum Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen für eine erkennungsdienstliche Behandlung. Da sich keine Gründe für eine Untersuchungshaft ergaben, kam er von dort auf freien Fuß.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Betäubungsmittelhandels. Es wird davon ausgegangen, dass er beim Handel mit den Drogen die Schusswaffe griffbereit mit sich führte. /ms

