POL-OG: Bietigheim, B3 - Verkehrsunfall, zwei Personen verletzt

Bietigheim (ots)

Ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag hatte zwei verletzte Personen sowie einen Gesamtschaden von schätzungsweise 50.000 Euro zur Folge. Gegen 16:15 war ein 65-jähriger LKW-Fahrer auf der B3 in Höhe Bietigheim unterwegs, als er trotz versuchter Vollbremsung auf ein vor ihm haltendes Auto der Marke Ford auffuhr. Durch den Aufprall wurde die 38-jährige Ford-Fahrerin auf einen ebenfalls verkehrsbedingt haltenden Skoda geschoben. Infolgedessen wurde sie zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bietigheim gerettet werden. Sie wurde durch die alarmierten Rettungskräfte mit schweren Verletzungen in ein örtliches Klinikum gebracht. Der 34-jährige Fahrer des Skodas wurde leicht verletzt, weshalb er ebenfalls zu weiteren ärztlichen Untersuchungen ins örtliche Krankenhaus transportiert wurde. Die B3 musste bis zur Räumung der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt werden.

