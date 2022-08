Polizei Bochum

POL-BO: Mann (40) am Bochumer Hauptbahnhof zusammengeschlagen - Kripo sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 9. August, gegen 21.05 Uhr am Bochumer Hauptbahnhof. An der Wittener Straße im Bereich der Eisenbahnbrücke/ Fitnessstudio wurde ein 40-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz von zwei unbekannten Tätern zusammengeschlagen.

Zeugen hatten zunächst verdächtige Geräusche gehört. Dann sahen sie zuerst zwei männliche Personen und anschließend einen schwer verletzten Mann aus der Böschung kommen.

Die Zeugen wandten sich an Kräfte der Bundespolizei, die erste Fahndungsmaßnahmen einleiteten und eine Strafanzeige aufnahmen.

Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den beiden Tatverdächtigen um zwei Männer mit Glatze und mit osteuropäischem Akzent. Einer der beiden soll "einen dicken Bierbauch" sowie eine Narbe unter dem Auge haben.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache). Insbesondere der Mann und die Frau, die anfänglich auf den Sachverhalt aufmerksam wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

