Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ep.) Am Dienstag, den 24.05.2022, im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:20 Uhr, entwendet, ein bislang nicht bekannter Täter, das mittels Kettengliederschloss gesicherte blaue Fahrrad der Marke FALTER, an der Sporthalle der Schilleroberschule in Sarstedt. Das Kettengliederschloss wurde ebenfalls entwendet. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu Auffälligkeiten in der Tatzeit machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

