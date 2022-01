Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mittellandkanal: Wasserschutzpolizei findet über Bord gegangenen jungen Hund

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 05.01.2022, ist ein junger belgischer Schäferhund beim Spielen von einem Binnenschiff in den Mittellandkanal gefallen. Die alarmierte Wasserschutzpolizei fand das Tier auf einem Betriebsweg in Groß Buchholz und übergab es an die Besitzerfamilie.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Wasserschutzpolizei Hannover fuhr am Mittwochvormittag ein Gütermotorschiff auf dem Mittellandkanal von der Schleuse Anderten in Richtung Westen. Auf dem Binnenschiff spielten zwei Hunde miteinander. Gegen 09:10 Uhr stürzte nahe der Brücke Hannoversche Straße zwischen den Stadtteilen Misburg und Groß Buchholz einer der Hunde über Bord. Der Hundebesitzer machte sein Schiff an der nächsten Liegestelle, Am Listholze, fest und alarmierte die Wasserschutzpolizei Hannover.

Die Beamten machten sich mit ihrem Streckenboot auf den Weg zu dem Binnenschiff und ließen sich im persönlichen Kontakt eine Beschreibung des vermissten belgischen Schäferhundes geben. Die Wasserschutzpolizei fuhr mit ihrem Boot sogleich in Richtung Misburg, wo das sieben Monate junge Tier ins Wasser fiel. In Höhe der Mittellandkanalbrücke Schierholzstraße sahen die Beamten gegen 10:30 Uhr auf einem Betriebsweg westlich des Kanals einen hellbraunen jungen Hund, dessen Aussehen der Beschreibung entsprach. Er tollte zwischen Joggern und anderen Hundebesitzern mit ihren Tieren umher, augenscheinlich war er wohlauf.

Die Polizei machte ihr Boot an einer Böschung fest und legte mit Unterstützung einer Hundebesitzerin dem vermissten Hund eine geliehene Leine an. Kurz darauf traf ein Teil der Schiffsbesatzung am Fundort in Groß Buchholz ein. Gemeinsam brachte die Wasserschutzpolizei die Besatzungsmitglieder sowie den kleinen Ausreißer die knapp fünf Kilometer zurück zum Binnenschiff. Der 58-jährige Hundebesitzer und seine Familie nahmen ihren Liebling gegen 10:50 Uhr glücklich und dankbar entgegen. /nzj, desch

