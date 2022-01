Polizeidirektion Hannover

POL-H: Stöcken: 25-Jähriger bricht in Haus ein und schläft in fremdem Bett

Hannover (ots)

In der Donnerstagnacht, 06.01.2022, ist ein 25-Jähriger in Herrenhausen gegen 03:30 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei fasste den schlafenden Eindringling in einem Bett liegend.

Ein Anwohner meldete der Polizei gegen 03:30 Uhr eine Person mit einer Taschenlampe in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Herrenhäuser Bahnhof", dessen Bewohner aktuell nicht Zuhause sein sollten. Die Beamten entdeckten vor Ort zwei eingeschlagene Fensterscheiben und nahmen Geräusche und Lichtschein im Haus wahr. Das Gebäude wurde umstellt und die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt. Im Obergeschoss trafen sie einen 25-Jährigen an, der nicht ansprechbar im Bett der Bewohner lag. Zur Abklärung des Gesundheitszustandes wurden Rettungskräfte hinzugerufen, die den Mann aufweckten und Entwarnung geben konnten. Des Weiteren entdeckten die Polizeibeamten, dass der Mann zwischen Kinn und Schal eine geringe Menge Marihuana versteckte.

Daraufhin nahmen die Beamten den 25-Jährigen fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Bei der Durchsuchung wurde bei dem Mann noch ein Küchenmesser aufgefunden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Zentrale Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchdiebstahl" ermittelt nun wegen Einbruchs, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. /desch, nash, ms

