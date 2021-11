Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Brandenburg/Berlin/Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Mutmaßliches Fluchtfahrzeug sichergestellt - Nachtrag zur Presseerklärung vom 24.11.2021

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Der 19-Jährige aus Oer-Erkenschwick, der gestern in Berlin festgenommen wurde, befindet sich nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter in Untersuchungshaft.

Bei der Durchsuchung eines Objektes in Brandenburg am gestrigen Tage stellten die Ermittler einen BMW Mini Cooper sicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich hierbei um das Fluchtfahrzeug handelt, mit dem die Täter nach der Tat am 23. September in Recklinghausen flüchteten.

Die Auswertung der gestern sichergestellten Datenträger dauert noch an, sowie die Ermittlungen zu dem dritten Tatverdächtigen.

