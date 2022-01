Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster Julian S. (20) wohlauf angetroffen

Hannover (ots)

Seit Mittwoch, 05.01.2022, hat das Polizeikommissariat Hannover- Nordstadt nach dem abgängigen 20-Jährigen Julian S. gesucht. Er hatte eine Einrichtung für Behinderte eigenständig verlassen. Die Polizei Braunschweig konnte ihn wohlauf am Donnerstag am Bahnhof in Helmstedt antreffen.

Mitarbeiter einer Behindertenwerkstatt am Engelbosteler Damm in Hannover-Nordstadt haben den jungen Mann am 05.01.2022 als vermisst gemeldet. Seitdem haben mehrere Funkstreifenwagen nach dem Vermissten gesucht. Der Leitstelle in Braunschweig wurde in den frühen Morgenstunden am 06.01.2022 eine verwirrte jugendliche Person am Bahnhof in Helmstedt gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten den Vermissten wohlauf an der gemeldeten Örtlichkeit antreffen und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Die Polizei informierte die Familienangehörigen, welche ihn abholten.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem 20-Jährigen beteiligt haben. Die ursprüngliche Meldung musste aus Datenschutzgründen gelöscht werden. /bo, ram

