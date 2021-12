Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Junge Polizeistudentin verhindert Ladendiebstahl in ihrer Freizeit

Nienburg (ots)

(KEM) Mitte November verhinderte eine frisch gebackene 19-jährige Nienburger Polizeistudentin in ihrer Freizeit erfolgreich einen Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Celler Straße in Nienburg. Am Montag, den 15.11.2021, kurz nach 13.00 Uhr beobachtete die angehende Polizistin in dem Drogeriegeschäft eine Frau dabei, wie sie Parfümflacons aus der Verpackung entnahm und sich in die Jackentasche steckte. Als die Täterin den Kassenbereich passierte, ohne für die Waren zu zahlen, machte die Polizeistudentin die Mitarbeiter aufmerksam und sprach die Täterin auf den Diebstahl an. Die Frau wurde daraufhin sofort laut und beleidigend. Die junge Polizeistudentin ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und wartete gemeinsam mit den Angestellten auf die Polizei, die zwischenzeitlich informiert wurde. Zwei eingesetzte Polizistinnen konnten anschließend Parfümflacons, die nachweislich aus der Drogerie stammten, bei der Täterin feststellen und den Mitarbeitenden wieder aushändigen. Gegen die Frau, eine polizeibekannte 40-jährige Nienburgerin, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie erhielt zudem ein Hausverbot für das Geschäft. "Wir freuen uns über das couragierte Einschreiten unserer neuen Kollegin, die das Studium an der Polizeiakademie in Nienburg erst jüngst im Oktober begonnen hat. Ihrem berufsorientierten Handeln ist es zu verdanken, dass dieser Ladendiebstahl erfolgreich verhindert wurde. " betont Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg. "Für ihr Studium wünschen wir ihr genauso viel Erfolg und alles Gute!".

