Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe - Verkehrsunfall mit Totalschäden nach Vorfahrtsverstoß

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntagabend, den 12.12.2021, ereignete sich auf der Oyler Straße zwischen Marklohe und Oyle in Höhe der B6 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Gegen 17.25 Uhr befuhr ein 33-jähriger Kirchdorfer mit seinem Seat die Oyler Straße von Oyle in Richtung Marklohe. Als er nach links auf die B6 in Richtung Hannover auffahren wollte, übersah er einen entgegenkommenden, von Marklohe in Richtung Oyle fahrenden 23-Jährigen Hyundai-Fahrer. Die PKW kollidierten im Kreuzungsbereich mit ihren Fahrzeugfronten und wurden stark beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die PKW-Fahrer blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Unfallstelle war gegen 18.45 Uhr wieder geräumt.

"Als unsere Kollegen die Unfallstelle erreichten, trafen sie auf unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, die den Verkehr regelten. Wir freuen uns über für diese nicht alltägliche Hilfsbereitschaft der Anwesenden, die vorbildlich mit Warnweste bekleidet waren und sogar Taschenlampen bei sich trugen." erklärt Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg. "Denken Sie in solchen Fällen bitte immer daran, für Ihre eigene Sicherheit zu sorgen, die Warnweste anzuziehen und in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheit, insbesondere der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, zu handeln. Bei einem Unfall auf der B 6 beispielsweise sollten Sie sich schnellstmöglich mit Warnweste bekleidet hinter die Leitschutzplanke begeben und die Verkehrsmaßnahmen den Einsatzkräften überlassen."

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell