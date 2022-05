Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck eines Supermarktes in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Montag, den 23.05.2022 kam es in der Zeit zwischen 17:05 - 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkdeck des Kauflands (zu erreichen über die Straße Perkwall). Zum angegebenen Zeitraum stellte ein 43-jähriger Alfelder seinen schwarzen VW Golf Plus im Nahbereich des dortigen Eingangs ab. Bei seiner Rückkehr entdeckte er an seinem Pkw deutliche Kratzer am Stoßfänger hinten rechts. Der oder die unbekannte Verursacher:in entfernte sich offensichtlich nach dem Unfall, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte(r) nachzukommen. Der Schaden an dem geparkten Pkw wird vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Da der Supermarkt zu diesem gut besucht war, erhofft sich die Polizei nun Hinweise von Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachten konnten. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0.

