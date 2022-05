Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Einbruchdiebstahl in Gartenlaube

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Barnten (jan). Im Zeitraum von Freitag, den 20.05.2022, gegen 13:00 Uhr bis Samstag, den 21.05.2022 um 11:00 Uhr gelangen bislang unbekannte Täter in eine unverschlossene Gartenlaube auf einem Privatgrundstück in Barnten, an der Sarstedter Straße. Daraus entwenden sie mehrere Gegenstände im Wert von ca. 750 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell