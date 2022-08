Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Einen Schaden von etwa 3.000 Euro hatte der Besitzer eines blauen Audi A5 am Mittwochnachmittag zu beklagen. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 14:50 Uhr stellte der 27-Jährige sein Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Okenstraße ab. Beim Zurückkehren musste er jedoch erhebliche Beschädigungen an der vorderen, linken Front im Bereich des Stoßfängers des Wagens feststellen. Zeugen, welche Hinweise zur Identität eines Tatverdächtigen, oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell