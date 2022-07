Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bus touchiert

Nazza (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 15.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Renault die L1016 aus Richtung Nazza in Richtung Mühlhausen, als der Fahrer eines Omnibusses die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. In diesem Moment kam der 21-Jährige mit seinem PKW auf die linke Fahrspur und touchierte mit dem Außenspiegel seines Fahrzeuges den Bus. Es entstand Sachschaden von ungefähr 700 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

