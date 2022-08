Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, K5374 - Betrunken unterwegs

Willstätt (ots)

Ein 59-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Mittwochabend die K5374 von Legelshurst kommend in Richtung Zierolshofen. Kurz vor einer Abzweigung verlor er mutmaßlich aufgrund von Alkoholisierung sowie nicht angepasster Geschwindigkeit gegen 18:30 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aufgrund des Kontrollverlustes fuhr er in einen dortigen Graben, überschlug sich und kam anschließend an einem angrenzenden Acker zum Stehen. Hierdurch erlitt der Anfang 60-Jährige schwere Verletzungen, weshalb er ins örtliche Klinikum gebracht wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeipostens Appenweier brachte ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von rund 1,3 Promille zutage. Neben seinem Führerschein musste der Mann auch Blut abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige und Post von der Führerscheinstelle.

/sk

