POL-LIP: Detmold - Versuchter Automatenaufbruch

Lippe (ots) - (KF)In der Zeit vom 18.07.2022 bis Samstagmittag drangen bisher unbekannte Täter in die Kellerräume einer Mietwohnung in der Felix-Fechenbach-Straße ein. Die Täter entfernten den Schließmechanismus der Kellertür und entwendeten sechs Farbsprühdosen. Anschließend versprühten sie noch einen Teil der Lackfarbe am Tatort. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090. ...

