Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Stammheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (19.01.2022) in eine Gaststätte an der Hohenheimer Straße eingebrochen, bei einem Kindergarten an der Ottmarsheimer Straße ist es beim Versuch geblieben. An der Hohenheimer Straße öffneten die Täter zwischen Montag, 21.30 Uhr und Dienstag, 12.30 Uhr ein mutmaßlich gekipptes Fenster und stiegen anschließend in die Gaststätte ein. Sie stahlen aus einer Geldkassette Bargeld in Höhe von zirka 150 Euro. Ebenfalls unbekannte Täter scheiterten beim Versuch, zwischen 21.30 Uhr und 06.45 Uhr die Tür einer Kindertageseinrichtung an der Ottmarsheimer Straße aufzuhebeln. Zeugen des Einbruchs an der Hohenheimer Straße werden gebeten, sich an das Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 und beim Einbruchsversuch an der Ottmarsheimer Straße an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell