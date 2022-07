POL-LIP: Lügde - Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Lippe (ots) - (KF)In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag, 12:30 h, brachen bisher unbekannte Täter in einen Geräteschuppen einer Kleingartenanlage an der Oerlinghauser Straße ein. Die Täter entwendeten dort einen Winkelschleifer. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

