Polizei Düren

POL-DN: Mit 1,56 Promille gegen eine Gartenmauer

Titz (ots)

Auf der Landesstraße 241 verlor ein 26-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Gesamtschaden von circa 4000 Euro.

In der Nacht zu Freitag gegen 04:20 Uhr war der Mann aus Jülich mit seinem Fahrzeug aus Mersch kommend in Richtung Titz unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Verkehrszeichen und endete schließlich an einer Mauer eines Anwohners auf der Jahnstraße. Dieser informierte schließlich die Polizei.

Auch wenn der Unfallverursacher unverletzt blieb, so musste er dennoch seinen Führerschein abgeben. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 26-Jährige blieb unverletzt. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt.

