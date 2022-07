POL-LIP: Bad Salzuflen - Schuppen aufgebrochen und Werkzeug mitgenommen

Lippe (ots) - In der Bandelstraße, in der Brahmsstraße und in der Wittjestraße wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27./28.07.2022) vier geparkte Autos zerkratzt. Der Sachschaden ist erheblich und beträgt mehrere Tausend Euro pro Wagen. Auch in einiger Entfernung in der Moltkestraße wurde in der gleichen Nacht ein Fahrzeug zerkratzt. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

mehr