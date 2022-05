POL-WOB: Bengalos und Nebeltöpfe im Stadion - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Wolfsburg (ots) - Schöningen, Hoiersdorfer Straße 20.05.2022, 01.06 Uhr Unbekannte sind in einen Supermarkt in der Hoiersdorfer Straße eingebrochen. Ob du was sie dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist, muss in den nächsten Tagen ermittelt werden. Fest steht, dass gegen 01.06 Uhr Unbekannte mit brachialer Gewalt eine Tür an der rückwärtigen Gebäudeseite geöffnet haben. Durch diese ...

mehr