Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Supermarkt - Täter kommen durch die Hintertür

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Hoiersdorfer Straße

20.05.2022, 01.06 Uhr

Unbekannte sind in einen Supermarkt in der Hoiersdorfer Straße eingebrochen. Ob du was sie dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist, muss in den nächsten Tagen ermittelt werden.

Fest steht, dass gegen 01.06 Uhr Unbekannte mit brachialer Gewalt eine Tür an der rückwärtigen Gebäudeseite geöffnet haben. Durch diese gelangten sie ins Marktinnere. Anschließend schauten sie sich im Discounter um und verließen den Markt durch die zuvor gewaltsam geöffnete Tür in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache am Burgplatz unter der Rufnummer 05352/95105-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell