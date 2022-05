Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Warnwesten an BUTZE-Gruppe übergeben

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde

19.05.2020

Im Rahmen der Verkehrserziehung in der St. Petrus Kindertagesstätte in Vorsfelde hat die Kontaktbeamtin Nina van der Wall von der Polizei Wolfsburg der Kita Gruppe BUTZE gelbe Warnwesten von der Verkehrswacht Wolfsburg übergeben. Denn "Sehen und gesehen werden" ist eine wichtige Regel im Straßenverkehr.

"Die Kinder haben in 3 Tagen gelernt wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält und die Fahrbahn an der Ampel und am Zebrastreifen sicher überquert," so die Polizeikommissarin. Die Warnwesten sind für die Kinder der Einrichtung bestimmt, welche die Westen bei Außenveranstaltungen nutzen sollen. Sie bleiben im Besitz der Einrichtung.

Im Sommer werden die meisten der Gruppenmitglieder eingeschult und sind nun gut für die Teilnahme am Straßenverkehr gerüstet.

Die Butze ist eine Altersgruppe im Kinder Bildungs- und Trainigszentrum der Kindertagesstätte St. Petrus, in der 5 und 6 Jahre alte Kinder betreut werden.

