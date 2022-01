Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Vollbrand einer Gartenhütte

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Gartenhütte in den Seidenweg nach Nußloch gerufen. Die Hütte bei den dortigen Schrebergärten stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Nußloch und Sandhausen, welche mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort waren, hatten den Brand allerdings schnell unter Kontrolle und konnten ihn letztlich löschen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch einen Brandermittler des Polizeireviers Wiesloch geführt.

