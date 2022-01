Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Personensuche am Iqbal-Ufer, Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, erfolgten am Freitagabend umfangreiche Suchmaßnahmen am Heidelberger Iqbal-Ufer. Die durchgeführten Suchmaßnahmen zu Wasser und an Land wurden kurz nach Mitternacht ergebnislos eingestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell