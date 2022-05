Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter kamen über den Hinterhof

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Schlesierstraße 18.05.2022, 17.00 Uhr - 19.05.2022, 07.30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die Räume einer Grundschule in der Schlesierstraße eingedrungen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr liegen. Was die Täter hierbei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter vom Fußweg, der von der Schlesierstraße an der Schule vorbeiführt auf den Hinterhof der Lehreinrichtung. Hier öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in die Räumlichkeiten der Schule ein. Nachdem sie sich im Gebäude umgeschaut hatten verließen sie wieder den Ort des Geschehens. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können sich bei den Beamten auf der Polizeiwache unter der Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell