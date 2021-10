Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Bäckerei

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.10.) wurde die Polizei über einen Einbruch in einer ortsansässigen Bäckerei informiert. Zwischen 16:30 am Vortag und 05:15 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Verkaufsraum des Drive-in-Bereichs der Bäckerei. Dort durchsuchten sie die Örtlichkeit und hebelten die Kasse auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld aus zwei Geldkassetten in Höhe von ca. 225EUR und entfernten sich danach in unbekannte Richtung.

