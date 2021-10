Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruchdiebstahl in Hotelrestaurant

Hattingen (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.10.), gegen 7:50 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein ortsansässiges Restaurant mit angrenzendem Hotel durch den 57-jährigen Geschädigten aus Hattingen gemeldet. In der vergangenen Nacht hatten sich im Tatzeitraum zwischen 2 und 5 Uhr bisher unbekannte Täter Zutritt zum Inneren des Restaurants durch das Aufhebeln eines der Fenster im Eingangsbereich verschafft. Dort durchsuchten sie gezielt die Bereiche der Rezeption sowie des Küchenbüros nach Bargeld, ließen aber das Inventar in einem ordnungsgemäßen Zustand zurück, sodass die anwesenden Hotelgäste und Putzkräfte zunächst keine ungewöhnlichen Beobachtungen machten. Nach bisherigen Kenntnissen entwendeten die Täter Bargeld aus einer Geldkassette in Höhe von ca. 3500 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell