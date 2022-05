POL-WOB: Patient zündet Matratze an - Feueralarm im Klinikum

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Vorsfelde, Schlesierstraße 18.05.2022, 17.00 Uhr - 19.05.2022, 07.30 Uhr Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die Räume einer Grundschule in der Schlesierstraße eingedrungen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr liegen. Was die Täter hierbei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die ...

