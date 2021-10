Polizei Mettmann

POL-ME: Gully-Deckel am Fahrbahnrand beschädigt Auto - Wülfrath - 2110050

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagabend (8. Oktober 2021) ist das Auto eines 25-jährigen Velberters auf der Röntgenstraße in Wülfrath durch einen am Fahrbahnrand liegenden Gully-Deckel schwer beschädigt worden. Der 25-jährige blieb unverletzt.

Das war geschehen:

Gegen 21.30 Uhr war ein 25-jähriger Velberter mit seinem schwarzen VW Scirocco auf der Röntgenstraße in Wülfrath unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 24 hörte er einen lauten Knall. Ein Zeuge sah, dass ein Gegenstand von der Fahrbahn auf eine Parkbucht geschleudert wurde. Der Velberter hielt sein Fahrzeug unmittelbar danach an und bemerkte, dass der vordere rechte Reifen geplatzt und der Lack des Fahrzeugs beschädigt worden war. Auf der Suche nach der Ursache, fand er den ausgehobenen Gully-Deckel auf einer Parkbucht, der vermutlich durch das Überfahren dorthin geschleudert wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Gully-Deckel entweder vorsätzlich oder fahrlässig nicht richtig eingehängt worden. Die eingesetzten Beamten beseitigten die Gefahrenstelle und hoben den Gully-Deckel wieder richtig ein. An dem VW Scirocco entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt: Wer hat beobachtet, wer den Gully-Deckel ausgehoben hat? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter der Nummer 02058 9200-6180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell